Premio Agnes per il giornalismo | Conti Cazzullo e Fagnani tra i premiati

Il Premio Biagio Agnes torna con la sua XVII edizione, celebrando l’eccellenza del giornalismo italiano. Con Mara Venier e Alberto Matano alla conduzione, in un’atmosfera unica da Piazza di Spagna a Roma, si rinnova l’appuntamento con i protagonisti dell’informazione, dello spettacolo e della cultura. Tra i premiati, Conti Cazzullo e Fagnani, testimonianza della ricchezza e dell’impegno del nostro giornalismo. Un evento imperdibile che ribadisce il valore della verità e della professionalità nel mondo dell’informazione.

Nuovo appuntamento con il Premio Biagio Agnes, giunto alla sua XVII edizione. I volti Rai di “Domenica In” e “La Vita in Diretta”, Mara Venier e Alberto Matano, conducono la cerimonia di premiazione per la prima volta da Piazza di Spagna a Roma. L’evento, in onda martedì 1 luglio, in seconda serata su Rai 1, vedrà protagonisti rappresentanti delle istituzioni e professionisti dell’informazione, dello spettacolo e della cultura. La giuria, presieduta da Gianni Letta, ha designato i premiati individuando i migliori professionisti dalla carta stampata alla televisione, dai nuovi media alla radio fino alla letteratura, che hanno saputo decifrare e divulgare la complessità di piccole e grandi storie, raccontando l’Italia e il mondo con efficacia e puntualità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it