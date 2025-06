Premierato? Nemmeno il presidente Usa ha poteri per l’intero mandato | l’ex presidente della Consulta De Siervo boccia la legge di Meloni

Il dibattito sulla riforma costituzionale volge al centro delle attenzioni: giudici emeriti della Corte Costituzionale smascherano le criticità del progetto, evidenziando come il premierato possa indebolire i delicati equilibri costituzionali. La questione dei poteri che verrebbero affidati al premier suscita non poche preoccupazioni, tra analisi approfondite e opinioni autorevoli. Ma cosa rischia davvero la stabilità democratica? Scopriamolo insieme.

Dopo le bocciature arrivate ieri dai giuristi auditi a Montecitorio sul premierato, oggi è stata la volta di Daria De Pretis e Ugo De Siervo, giudici emeriti della Corte Costituzionale. E le cose, per la ministra Casellati, non sono andate meglio. I due costituzionalisti hanno elencato tutte le criticità del progetto di riforma costituzionale. In particolare sui poteri che verrebbero affidati al premier. “Lo stesso presidente degli Stati Uniti d’America non ha i poteri per l’intero mandato – fa notare De Siervo, che della Corte è stato presidente – perché il Parlamento deve essere rinnovato parzialmente (con le elezioni di midterm, ndr ), qui invece – con il premierato – il cittadino che divenga scontento deve aspettare 5 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it