Premier League 2025 2026 ecco il calendario della nuova stagione | al via il 15 agosto

La Premier League 2025/2026 si avvicina con entusiasmo, pronta a regalare emozioni senza sosta ai tifosi di tutto il mondo. Con il via previsto per il 15 agosto e i match già calendariati, la nuova stagione promette spettacoli memorabili e sfide mozzafiato tra le migliori squadre d’Inghilterra. Prepariamoci a vivere un’altra avventura calcistica ricca di sorprese e passione: ecco il calendario completo della stagione, che segna l’inizio di un nuovo capitolo di sport e adrenalina.

Anche la Premier League ha svelato il calendario per la prossima stagione 20252026. Dopo il calendario della Serie A, arrivato già dodici giorni fa, i tifosi d’Oltremanica hanno finalmente le date di tutte le partite per la prossima stagione. ? ANNOUNCE 202526 PREMIER LEAGUE FIXTURES? — Premier League (@premierleague) June 18, 2025 Premier League, si parte con un big match. La nuova stagione del massimo campionato inglese, il più amato e seguito del mondo, partirà il prossimo 15 agosto e prenderà il via con un big match tra i più iconici della lega. Nella prima giornata infatti il Manchester United ospiterà l’Arsenal, mentre i campioni del Liverpool, a caccia del terzo titolo in sei anni, se la vedranno in casa con il Bournemouth. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Premier League 2025/2026, ecco il calendario della nuova stagione: al via il 15 agosto

