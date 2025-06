Premi a De Angelis e Costabile Ferri stasera è all’Arena Puccini

Stasera all'Arena Puccini, un evento imperdibile con la consegna dei premi a De Angelis e Costabile Ferri, protagonisti di una serata all'insegna del talento e della passione. La 79ª edizione dei Nastri d’Argento celebra il cinema bolognese tra emozioni e riconoscimenti, con premi anche per Matilde De Angelis e Francesco Di Leva. Un'occasione unica per scoprire le storie che hanno conquistato il cuore del pubblico e della critica.

Tanti premi per il mondo del cinema bolognese alla 79esma edizione dei Nastri d’Argento lunedì a Roma. A cominciare dalla miglior attrice non protagonista, Matilde De Angelis (ex aequo con polemica con Elodie) per Fuori di Martone. De Angelis, che interpreta Roberta, una giovane ribelle coinvolta nella lotta armata, regala in questo film una interpretazione splendida. Il premio all’attore non protagonista è andato a Francesco Di Leva, per il film Familia del bolognese Francesco Costabile, che a sua volta si è aggiudicato il premio Bnl Bnp Paribas, il riconoscimento che supporta il talento e promuove artisti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premi a De Angelis e Costabile. Ferri stasera è all’Arena Puccini

