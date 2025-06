Pregiudicato affigge cartello affittasi | finanzieri gli confiscano la villa

Una storia di giustizia e legalità scuote il Salento: un pregiudicato, coinvolto in 84 episodi di usura, aveva affisso un cartello per affittare la sua villa al mare di Porto Cesareo. Ma le forze dell’ordine sono intervenute, confiscando l’immobile in un'operazione decisa dalla magistratura. Una vittoria che dimostra come il rispetto delle regole sia la vera conquista della comunità.

PORTO CESAREO – Scatta la confisca della villa al mare nel Salento di un pregiudicato del Brindisino, al quale sono stati contestati negli anni ben 84 episodi di usura. I finanzieri hanno eseguito nelle scorse ore il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Lecce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Pregiudicato affigge cartello "affittasi": finanzieri gli confiscano la villa

