Predappio ecco la lunga sfida rionale

Predappio si appresta a vivere un’altra emozionante sfida rionale, unendo tradizione e passione tra i più giovani. Oggi, alle 18.30 al campo sportivo di San Cassiano, protagonisti saranno i piccoli calciatori dei settori giovanili, pronti a scendere in campo per dimostrare il loro entusiasmo e spirito di squadra. Ecco l’occasione perfetta per scoprire la futura generazione di campioni predappiesi!

Nell’ambito delle manifestazioni per la sfida rionale Viale-Pescaccia (azzurri e arancioni) in corso a Predappio, che prevedono sabato sera il clou con la tradizionale partita fra i due antichi rioni. per concludersi lunedì sera col funerale dei perdenti, oggi a confrontarsi al campo sportivo di San Cassiano saranno le squadre di calcio dei più piccoli, alle ore 18.30. Scenderanno in campo i settori più giovani dello sport predappiese: ecco quindi i ‘Piccoli Amici’ (classe 2018-19), i ‘Primi Calci’ (classe 2016-17), i ‘Pulcini’ (classe 2014-15) e i più grandi, gli ‘Esordienti’ (classe 2012-13). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Predappio, ecco la lunga sfida rionale

