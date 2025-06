Precipita dal ponte e fa un volo di 20 metri ma è vivo per un motivo semplice

Un volo di 20 metri da un ponte a Sutri avrebbe potuto essere fatale, eppure un uomo di 51 anni è sopravvissuto miracolosamente. La sua caduta, avvolta nel mistero, è stata attutita da circostanze ancora da chiarire, ma la sua vita è stata salvata grazie alla pronta reazione dei soccorritori e alla tempistica. Una storia che ci ricorda quanto la fortuna possa fare la differenza in situazioni estreme.

Un uomo di 51 anni è precipitato da un ponte a Sutri (Viterbo) in via Nispi Landi intorno alle 20:15 del 17 giugno. Nonostante il volo di 20 metri è riuscito a salvarsi. I soccorsi Non è ancora chiaro come l'uomo sia precipitato dal ponte, ma la sua caduta è stata attutita dalla fitta.

Uomo di 51 anni precipita dal ponte e fa un volo di venti metri - Un gravissimo incidente scuote la tranquilla serata di Sutri: un uomo di 51 anni è precipitato da un ponte di via Nispi Landi, volando circa venti metri e finendo nella vegetazione sottostante.

