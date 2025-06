Precedenze Legge 104 Aldo Mucci SGS | ‘Serve un coordinamento per il controllo e la verifica delle istanze’

La questione delle precedenze nella Legge 104 è al centro di un acceso dibattito, con esperti come Aldo Mucci di SGS che sottolineano la necessità di un coordinamento più efficace per il controllo delle istanze. La tutela dei diritti e l’equità nei trasferimenti richiedono attenzione e verifiche accurate: un passo fondamentale per garantire trasparenza e giustizia a chi ne ha realmente bisogno. È evidente che migliorare i controlli sia ormai imprescindibile per rispettare le leggi e i diritti di tutti.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Aldo Mucci (SGS) sulle precedenze per chi usufruisce del diritto della Legge 104, nell’ambito dei trasferimenti. Aldo Mucci (SGS), precedenze Legge 104: ‘Servono più controlli’ Anna. M. è una docente con alle spalle un punteggio stratosferico, accompagnato da tanti anni di lavoro lontano da casa. ‘Ogni mia richiesta di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

