Prato ora è allarme per le discariche abusive di scarti tessili | Centinaia di tonnellate in giro

L’emergenza rifiuti tessili a Prato raggiunge proporzioni allarmanti: nel 2024 sono state accertate oltre 800 tonnellate di scarti abbandonati illegalmente, con una crescita preoccupante nei primi mesi del 2025. La città si trova di fronte a una vera e propria emergenza ambientale, che richiede interventi immediati e decisi. Scopriamo quali sono le cause di questo fenomeno e cosa si può fare per contrastarlo.

Prato, 18 giugno 2025 – L'abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti tessili nell'area pratese ha assunto proporzioni allarmanti: nel solo 2024 sono state accertate 819 tonnellate di rifiuti trattati illegalmente, mentre nei primi quattro mesi del 2025 si è già toccata quota 252. A denunciarlo, con un comunicato, è il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, che sottolinea come, nonostante le gravi carenze di risorse e strumenti tecnologici, l'azione repressiva della Procura abbia prodotto risultati significativi. Secondo i dati forniti da Alia Servizi Ambientali e le risultanze dei procedimenti giudiziari in corso, il fenomeno ha registrato un'impennata impressionante rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, ora è allarme per le discariche abusive di scarti tessili: “Centinaia di tonnellate in giro”

