Pratiche commerciali scorrette l’Antitrust sanziona Virgin Active Italia per 3 milioni di euro

L’Antitrust ha deciso di sanzionare Virgin Active Italia con una multa di 3 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette, in particolare riguardo agli abbonamenti. La decisione, culminata dopo un’istruttoria avviata a dicembre 2024, conferma le numerose segnalazioni degli utenti e mette in evidenza un comportamento che avrebbe ingannato molti clienti. Questa vicenda sottolinea l’importanza della trasparenza e dell’etica nel settore del fitness e delle palestre.

Pratiche commerciali scorrette sugli abbonamenti. È quanto contestato dall’Antitrust, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a Virgin Active Italia, che ha preso una multa da 3 milioni di euro. Il provvedimento arriva a conclusione dell’istruttoria, avviata a dicembre 2024, che ha confermato quanto contestato da molti utenti nelle loro segnalazioni. In particolare, Virgin Active Italia – che l’anno scorso ha superato i 100.000 abbonamenti – forniva ai consumatori informazioni inadeguate sui termini e sulle condizioni di adesione, di rinnovo automatico, di disdetta e di recesso anticipato dall’abbonamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pratiche commerciali scorrette”, l’Antitrust sanziona Virgin Active Italia per 3 milioni di euro

