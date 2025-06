‘Poveri Noi’ | esce in sala la commedia con Ruffini Memphis Cucinotta e la piccola Maria

Dopo mesi di attesa, finalmente arriva nelle sale italiane ‘Poveri Noi’, una commedia che promette risate e emozioni grazie al talento di un cast stellare, tra cui Paolo Ruffini, Maria Grazia Cucinotta e Ricky Memphis. Tra le giovani promesse, spicca Maria Guglielmo, appena 9 anni, alla sua seconda esperienza cinematografica. Distribuito da Adler Entertainment, il film è pronto a conquistare il pubblico: non perdete l’occasione di scoprire questa brillante produzione!

Dopo mesi di attesa, arriva nelle sale italiane ' Poveri Noi ', il nuovo film di Fabrizio Maria Cortese con un cast d'eccezione che include Paolo Ruffini, Maria Grazia Cucinotta, Ilaria Spada e Ricky Memphis. Tra i volti protagonisti anche una giovanissima attrice beneventana: Maria Guglielmo, 9 anni, al suo secondo set cinematografico ( leggi qui ). Distribuito da Adler Entertainment, il lungometraggio uscirà nelle sale domani, giovedì 19 giugno, lo stesso giorno in cui sarà presentato in anteprima al prestigioso Filming Italy Sardegna Festival. Ieri sera al Cinema Adriano, a Roma, si è tenuta l'anteprima con la presenza del cast in sala.