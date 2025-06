Posto di teleconduzione a Terni intervenga anche il Governo per tutelare il nostro territorio

In un momento cruciale per la tutela del nostro territorio, la questione del posto di teleconduzione a Terni accende il dibattito pubblico e politico. Durante il question time del 18 giugno nel consiglio regionale dell‚ÄôUmbria, Eleonora Pace di Fratelli d‚ÄôItalia ha chiesto interventi concreti dal governo per salvaguardare questa importante infrastruttura, simbolo di sicurezza e innovazione. √ą fondamentale che le istituzioni ascoltino le esigenze del territorio e agiscano tempestivamente per preservarlo.

Durante il question time della seduta di oggi, 18 giugno, del consiglio regionale dell'Umbria, il capogruppo di Fratelli d'Italia a palazzo Cesaroni, Eleonora Pace, ha presentato una interrogazione all'assessore Thomas De Luca circa la "chiusura del posto di tele-conduzione del polo idroelettrico.

‚ÄúLa Regione Umbria manifesti la propria contrariet√† alla chiusura del posto di teleconduzione di Terni‚ÄĚ - La Regione Umbria si oppone con fermezza alla chiusura del Posto di Teleconduzione di Terni, un presidio strategico fondamentale per la gestione energetica e la sicurezza territoriale.

