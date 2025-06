posti di lavoro mai arrivati i sindaci chiedano scusa

Le promesse di nuovi posti di lavoro a Melegnano si sono rivelate vuote, suscitando delusione e sfiducia tra i cittadini. I sindaci Vito Bellomo e Rodolfo Bertoli chiedano scusa per le aspettative non mantenute sull’ex San Carlo, un’area di 220mila metri quadrati che avrebbe potuto rappresentare una rinascita economica. Ora, più che mai, è tempo di responsabilità e chiarezza, perché la comunità merita risposte concrete e trasparenza.

"Quei posti di lavoro annunciati a piĂą riprese, ma in realtĂ mai arrivati. I sindaci Vito Bellomo e Rodolfo Bertoli chiedano scusa ai melegnanesi ". L'affondo degli esponenti locali di Alleanza verdi sinistra riguarda l'affaire ex San Carlo. Un'area di 220mila metri quadrati, ubicata in via Carpiano a Melegnano, avrebbe dovuto ospitare uno stabilimento produttivo della San Carlo, fino a poco tempo fa proprietaria del sito. Ma il progetto non si è mai concretizzato e di recente l'azienda delle patatine ha ceduto il terreno al gruppo Vitali; l'ipotesi è di realizzarvi l'ennesimo data center. "Si è trattato di una mera operazione immobiliare - osserva Avs -.