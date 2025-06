Postcardfrom Cilento 2025 | la guida gratuita che racconta la Dieta Mediterranea attraverso paesi ricette e volti autentici

Scopri la magia del Cilento con Postcardfrom Cilento 2025, la guida gratuita che svela i segreti della dieta mediterranea attraverso paesi autentici, ricette genuine e volti indimenticabili. Presentata a Paestum, questa ottava edizione si conferma come il punto di riferimento per chi desidera immergersi nel cuore di un territorio ricco di tradizioni e sapori unici. Un viaggio tra cultura e gastronomia che non puoi perdere!

È stata presentata l’ottava edizione di Postcardfrom Cilento, la più grande guida gratuita dedicata al Cilento. Un progetto editoriale che ogni anno cresce, mantenendo intatta la sua missione: raccontare il territorio attraverso i suoi sapori, le sue storie, le sue persone. La presentazione si è svolta a Paestum, alle porte del Cilento, presso San Salvatore, luogo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Postcardfrom Cilento 2025: la guida gratuita che racconta la Dieta Mediterranea attraverso paesi, ricette e volti autentici

