Porto Santo Stefano | fino al 22 giugno barche d’epoca all’Argentario Sailing Week

Porto Santo Stefano si anima fino al 22 giugno con l’Argentario Sailing Week, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo della vela d’epoca. Questo appuntamento, che richiama equipaggi internazionali e appassionati di storia marinara, celebra la bellezza e l’eleganza delle imbarcazioni classiche, vintage e Spirit of Tradition. Un’opportunità unica per immergersi in un affascinante viaggio tra tradizione e passione, dove ogni vela racconta una storia indimenticabile.

PORTO SANTO STEFANO – Anche per quest’anno, l’ Argentario Sailing Week si conferma tra le manifestazioni più attese nel panorama internazionale della vela classica, richiamando equipaggi da tutto il mondo. L’evento, in programma da oggi (18 giugno) al 22, affonda le sue radici nelle storiche ‘Vele d’Argento’ del 1992 e accoglie una prestigiosa flotta di imbarcazioni suddivise nelle categorie Classici, Vintage, Spirit of Tradition e Classi Metriche. Ambientata nella seconda metà di giugno, quando le condizioni termiche dell’Argentario sono ideali per la navigazione, la manifestazione propone quattro giorni di regate spettacolari in uno degli scenari nautici più affascinanti del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

