Porto Marina di Carrara sindaca Arrighi | Il suo futuro deve essere deciso qui

Il futuro di Marina di Carrara si decide qui, nel cuore di una sfida che potrebbe ridefinire il suo ruolo strategico. La sindaca Serena Arrighi, con determinazione e chiarezza, si confronta sull’emendamento presentato al Decreto Infrastrutture, che potrebbe cambiare la gestione del porto, coinvolgendo nuovi attori e prospettive. È un momento cruciale che richiede visione e coraggio: il destino della nostra comunità è nelle sue mani e in quelle di tutti noi.

CARRARA – La sindaca di Carrara Serena Arrighi, Pd, su emendamento  presentato al Decreto Infrastrutture da Andrea Barabotti, deputato toscano Lega Salvini, con il quale si propone il passaggio del porto di Marina di Carrara dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, e quindi con La Spezia, a quella del Mar Tirreno Settentrionale, della quale fanno parte Livorno e Piombino.  (Foto Fb Serena Arrighi sindaca) Serena Arrighi: “Il porto di Marina di Carrara è una infrastruttura vitale per tutta la nostra provincia. Dalla sua crescita e dal suo sviluppo passano la crescita e lo sviluppo non solo di Carrara, ma di tutto il nostro territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

