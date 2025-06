Portaerei bombardieri e F35 | il risiko degli Usa in vista di un attacco all’Iran

Le acque del Medio Oriente si infiammano mentre gli Stati Uniti schierano un vero e proprio arsenale aereo-navale, tra portaerei, bombardieri e moderni jet come F35 e F22. La tensione sale: ogni mossa sembra preludere a un possibile escalation contro l'Iran. Ma qual è il vero obiettivo di questa strategia militare? È solo una dimostrazione di forza o qualcosa di più grande in cantiere?

La prima avvisaglia era stata la portaerei USS Nimitz che non era attraccata in Vietnman, come da programma, ma aveva lasciato il Mar Cinese meridionale per dirigersi verso il Medio Oriente. Poi è stata la volta di oltre 30 rifornitori aerei spediti nella regione negli ultimi giorni. Quindi ci sarebbe stato l’invio di altri F22, F35 e F16 e il largo preso da tutte le navi della Marina statunitense di stanza in una base navale del Bahrein, situata sulla costa del Golfo Persico. Quindi è arrivata l’ultima decisione: la portaerei Gerald R. Ford verrà dispiegata in zona. Gli Stati Uniti aumentano la loro presenza in zona in vista della possibile “luce verde” da parte di Donald Trump a un attacco diretto all’ Iran, probabilmente con l’obiettivo di sventrare i bunker sotterranei di Fordow, dove il regime di Teheran porta avanti il suo programma nucleare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it