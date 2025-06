Porta Crucifera | chi sono i giostratori protagonisti

Il quartiere di Porta Crucifera si prepara con entusiasmo, affinché i suoi coraggiosi giostratori possano brillare sulla lizza. Protagonisti indiscussi di questa tradizione secolare, i giostratori di Porta Crucifera scendono in campo con passione e orgoglio, pronti a sfidarsi durante la Prova Generale e la Giostra del Saracino. Chi saranno i campioni di questa edizione? Scopriamo insieme le loro storie e le emozioni che li animano!

Il quartiere di Porta Crucifera, così come stabilito durante la cerimonia di estrazione delle carriere, sarà il primo a scendere sulla lizza per affrontare il Buratto sia durante la Prova Generale che la Giostra del Saracino. Per la Prova Generale, dedicata alla memoria di Edo Gori, in lizza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Porta Crucifera: chi sono i giostratori protagonisti

