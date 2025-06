Porta a Mare furto al bar Golden Cafè | rubati 350euro da uno stanzino di servizio

Un episodio inquietante scuote Porta a Mare: due truffatori si sono introdotti nel bar Golden Caf, fingendo clienti innocui, per poi rubare 350 euro dallo stanzino di servizio. Con un escamotage ben studiato, hanno approfittato del momento per entrare nel retrobottega e svuotare le casse. La sicurezza del locale è ora in discussione, lasciando i proprietari e i clienti con un senso di insicurezza crescente. È fondamentale rafforzare le misure di vigilanza per prevenire simili incidenti in futuro.

Hanno ordinato da bere spacciandosi per due normalissimi clienti e, nell'attesa di essere serviti, chiesto di poter usufruire del bagno. Una scusa, questa, utilizzata in realtà per accedere indisturbati al retrobottega, guadagnando velocemente l'accesso a una porta che apre e chiude uno stanzino.

