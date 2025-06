Poppi | scontro fra auto una si ribalta Conducente incastrata nell’abitacolo

Un incidente drammatico a Poppi scuote la provincia di Arezzo: due auto si sono scontrate violentemente lungo via Falterona, con una che si è ribaltata e il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. Le operazioni di soccorso, condotte dai vigili del fuoco, sono state immediate e intense. La scena, ancora sotto shock, ci ricorda quanto la prudenza sia fondamentale alla guida. Restiamo aggiornati sulle condizioni dei coinvolti e sugli sviluppi dell’intervento.

