Pontedera | Menichini conferma il modulo 4-2-3-1 per la nuova stagione

Pontedera, sotto la guida di Menichini, si prepara a ripartire con il modulo collaudato 4-2-3-1, simbolo di un gioco equilibrato e offensivo. Con l’incertezza sui prossimi acquisti, l’attenzione è tutta rivolta alle scelte tattiche che definiranno la nuova stagione. La domanda che aleggia tra tifosi è: vedremo ancora una volta il Pontedera di Menichini-bis schierato così? Resta da scoprire quali sorprese riserverà il campo.

In attesa di capire quali saranno i primi movimenti di mercato, viene giĂ da chiedersi con che modulo di gioco vedremo in campo il Pontedera versione Menichini-bis. La sensazione è che il tecnico riparta da dove aveva finito (bene) l’annata da poco conclusa, ossia con uno schema tattico che corrisponde al 4-2-3-1. Nelle 30 partite di campionato in cui ha guidato i granata, ha disposto la squadra con quel sistema 21 volte (22 con il play off di Pesaro) conquistando 9 vittorie, 5 pareggi e rimediando 7 sconfitte. Menichini non è arrivato subito a sposare quel credo tattico, gli ci sono volute 8 partite e tre moduli di gioco diversi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pontedera: Menichini conferma il modulo 4-2-3-1 per la nuova stagione

