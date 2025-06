Ponte sullo Stretto Villa al voto sul piano delle opere | scontro aperto con la minoranza

dell’attenzione pubblica e politica, divisa tra entusiasmo e opposizione. Mentre i sostenitori vedono nel progetto un’opportunità di sviluppo e rilancio economico, la minoranza si oppone, evidenziando rischi ambientali e impatti sociali. La decisione sul piano delle opere sarà determinante per il destino di Villa San Giovanni, evidenziando come ogni scelta possa tracciare un nuovo capitolo nella storia della città. La questione è ora al voto, segnando un momento decisivo per il futuro locale.

La città di Villa San Giovanni sta affrontando una fase cruciale per il proprio futuro, con scelte che incideranno profondamente sul territorio, sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini. La programmazione delle opere connesse alla realizzazione del Ponte sullo Stretto è al centro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto, Villa al voto sul piano delle opere: scontro aperto con la minoranza

In questa notizia si parla di: ponte - stretto - villa - opere

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza - La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

PONTE SULLO STRETTO | L’Europa attende l’esito del Cipess sul progetto definitivo e ribadisce che il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria rientra tra le opere inserite nel Corridoio Scandinavia-Mediterraneo delle Reti di trasporto Ten-T https://gazzettad Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, Villa al voto sul piano delle opere: scontro aperto con la minoranza; Ponte sullo Stretto, Forza Italia Villa: «Ritirare il ricorso contro l’opera»; Ponte sullo Stretto, l’ing. Mele rassicura: ‘Nessun problema per Villa. Cantiere al via entro l’estate’.

Ponte sullo Stretto, inizio dei lavori rinviato? Webuild: ‘Avvio nel 2026. Servono decisioni rapide dal Governo’ - "L'inizio dei lavori dovrebbe essere nel 2026 perché il 2025 è ancora per la progettazione esecutiva e altre attività propedeutiche", le parole di Massimo Ferrari, Dg di Webuild ... Si legge su citynow.it

Ponte, il Cda della “Stretto” spiana la strada al Cipess: per i primi cantieri un miliardo di euro - Una riunione del Consiglio di amministrazione della “Stretto di Messina” per definire il Piano economico- Segnala msn.com