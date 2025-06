Ponte ciclopedonale di San Rossore obiettivo 2026 | in corso i lavori nell’alveo del fiume

Il futuro ponte ciclopedonale di San Rossore sta prendendo forma, con lavori in corso nell’alveo dell’Arno a San Piero a Grado. Questa nuova passerella, ricostruita nello stesso sito del vecchio acquedotto del 1920, rappresenta un importante passo avanti per la mobilità sostenibile tra San Piero e San Rossore. Entro la primavera 2026, questa infrastruttura trasformerà il modo in cui percorriamo il nostro paesaggio, unendo storia e innovazione in un progetto ambizioso e visionario.

Pisa, 18 giugno 2025 – Lavori in corso nell’alveo dell’Arno a San Piero a Grado per installare le strutture che andranno a sorreggere le pile del nuovo ponte ciclopedonale che unirà San Piero a Grado e San Rossore. La nuova passerella viene ricostruita nello stesso punto dell’Arno in cui esisteva il vecchio ponte dell’acquedotto di Livorno, costruito nel 1920, quando crollò l’antico Ponte dei Moccoli. “Entro fine primavera 2026 – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - grazie al nuovo ponte ciclopedonale, sarà possibile collegare il Parco di San Rossore con la Ciclopista del Trammino che porta al litorale pisano e alla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte ciclopedonale di San Rossore, obiettivo 2026: in corso i lavori nell’alveo del fiume

