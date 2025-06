Polsi Ambiente | torna il grande appuntamento annuale incentrato su sostenibilità e patrimonio culturale

polsi ambiente torna il grande appuntamento annuale incentrato su sostenibilità e patrimonio culturale. Dal 26 al 29 giugno, la suggestiva Locride si trasformerà nel crocevia di idee e innovazioni con la quinta edizione di "Polsi Ambiente". Promosso dall’Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, questo evento riunisce menti brillanti di diversi settori per riflettere sul rapporto tra uomo, natura e cultura, creando un’occasione unica per condividere soluzioni e ispirare il cambiamento.

LOCRIDE, TORNA “POLSI AMBIENTE”.

