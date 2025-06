Polonara non può avere contatti con l'esterno la Virtus ha il permesso di fargli toccare il trofeo

Dopo aver celebrato il trionfo dello Scudetto, la Virtus Bologna si prende cura di un momento di grande emozione e solidarietà. La squadra, tornata da Brescia, desidera condividere con Achille Polonara la gioia della vittoria, anche se le sue condizioni richiedono cautela e permessi speciali. Un gesto che dimostra come il basket sia molto più di un gioco: è un legame fatto di rispetto, affetto e unione nei momenti più difficili. Continua a leggere.

