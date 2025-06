Polonara lo scudetto Virtus arriva nella sua camera di ospedale | E’ anche tuo forza

In un gesto di grande emozione e solidarietà, la Virtus Bologna porta il tricolore nella stanza d'ospedale di Achille Polonara, simbolo di forza e determinazione. La coppa dello scudetto, consegnata da capitan Belinelli, rappresenta non solo il successo sportivo, ma anche il cuore di una squadra unita nei momenti più difficili. La vittoria della Virtus si trasforma così in un messaggio di speranza e resilienza, che conclude con...

Bologna, 18 giugno 2025 – La coppa dello scudetto è nelle mani di Achille Polonara perché ogni promessa è debito: “Ora è tua Achi, forza!”. Gliel’hanno consegnata capitan Marco Belinelli, assieme ad Alessandro Pajola e Toko Shengelia. Una piccola delegazione della Virtus, fresca vincitrice martedì sera del 17esimo tricolore della propria storia, si è radunata all’interno del padiglione 8 dell’ ospedale Sant’Orsola, dove Polonara ha già cominciato le cure contro la leucemia mieloide. Il numero 33 delle Vu Nere si emoziona all’arrivo dei compagni, ma l’immagine più bella è il sorriso che compare sul suo volto, nel momento in cui il giocatore si affaccia alla finestra al terzo piano: “ Siamo campioni d’Italia ”, gioisce Polonara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polonara, lo scudetto Virtus arriva nella sua camera di ospedale: “E’ anche tuo, forza”

In questa notizia si parla di: forza - scudetto - polonara - virtus

Napoli festa scudetto, arrestato il tiktoker Michele Napolitano: forza il varco con una pistola, poi fa a botte con i carabinieri - Durante la notte dei festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli, è stato arrestato il 26enne tiktoker Michele Napolitano.

Nuovo stop forzato per Achille Polonara. L'ala della Virtus Segafredo Bologna, 33 anni, dovrà affrontare un ciclo di cure per una diagnosi di leucemia mieloide, come comunicato dalla società alla vigilia di Gara-3 della finale scudetto Vai su Facebook

BASKET SERIE FINALE SCUDETTO La VIRTUS Segafredo Bo batte Brescia dopo una partita tirata ed equilibrata, si porta sull'1-0 nonostante le assenze di Clyburn e Polonara. Shengelia 29, Morgan 19, Diouf 9, Zizic 9, Pajola 6, Cordinier 6, Belinelli 4, Hack Vai su X

Polonara, lo scudetto Virtus arriva nella sua camera di ospedale: “E’ anche tuo, forza”; Scudetto alla Virtus Bologna dedicato a Polonara. Cosa è la leucemia mieloide che ha colpito il giocatore; Virtus Bologna vince lo scudetto, la dedica dei campioni a Polonara.

Polonara, lo scudetto Virtus arriva nella sua camera di ospedale: “E’ anche tuo, forza” - Gliel’hanno consegnata capitan Marco Belinelli, assieme ad Alessandro Pajola e Toko Shengelia. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Achille Polonara è campione d'Italia e fa festa con Belinelli in videochiamata. Virtus Bologna in campo con il suo nome vince lo scudetto a Brescia - I giocatori della Virtus Bologna hanno dedicato lo scudetto vinto ieri sera ad Achille Polonara che sta combattendo la sua personale partita ... Si legge su corriereadriatico.it