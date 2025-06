Polla proclamato il lutto cittadino per la morte di Marco Grimaldi

Il Comune di Polla si unisce nel cordoglio proclamando il lutto cittadino per la scomparsa di Marco Grimaldi, un giovane di soli 47 anni vittima di un tragico incidente. Domani, in occasione delle sue esequie presso il Convento di Sant’Antonio alle 16:30, tutta la comunità si stringerà intorno alla famiglia e agli amici. Un momento di riflessione e solidarietà che testimonia il forte legame tra i cittadini e il loro concittadino ormai assente.

Il Comune di Polla ha proclamato il lutto cittadino per domani, giovedì 19 giugno, in occasione dei funerali di Marco Grimaldi, il 47enne deceduto in un incidente stradale a Castrocucco di Maratea. Le esequie si terranno alle ore 16:30 presso il Convento di Sant’Antonio. Il sindaco e il Consiglio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Polla, proclamato il lutto cittadino per la morte di Marco Grimaldi

In questa notizia si parla di: polla - proclamato - lutto - cittadino

Polla, proclamato il lutto cittadino per la morte di Marco Grimaldi; Lutto cittadino a Polla per la tragica scomparsa di Marco Grimaldi; Morto in piscina a 13 anni a Padula, per i funerali di Vincenzo Fico lutto cittadino.

Polla, lutto cittadino per Marco Grimaldi: domani l’ultimo saluto al Convento di Sant’Antonio - l’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Marco Grimaldi come “una persona mite, sorridente e generosa, che ha sempre vissuto nel segno dei valori fondanti della famiglia ... Riporta infocilento.it