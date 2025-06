Polizia municipale | debutta il Reparto Nautico in occasione della Luminara

Volontà di innovazione e sicurezza si uniscono nel debutto del Reparto Nautico della Polizia Municipale di Pisa, inaugurato in occasione della celebre Luminara di San Ranieri. Un passo avanti per tutelare cittadini e visitatori lungo le acque del territorio, migliorando la risposta alle emergenze e la prevenzione degli incidenti. Per la prima volta, il mare e i corsi d'acqua della città saranno sotto stretta sorveglianza, assicurando una festa più sicura e serena per tutti.

Avviato dal Comune di Pisa, in occasione della tradizionale Luminara di San Ranieri del 16 giugno, il primo servizio operativo del nuovo Reparto Nautico della Polizia municipale, istituito per garantire una maggiore sicurezza nelle aree fluviali e costiere del territorio comunale.

