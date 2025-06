Politiche sociali dalla Regione oltre 18 milioni per persone con disabilità gravissima

L’impegno della Regione nella tutela delle persone con disabilità gravissima si traduce in oltre 18 milioni di euro destinati a sostenere il beneficio economico di maggio 2025. Questo importante investimento dimostra l’attenzione costante alle esigenze di chi affronta sfide quotidiane, garantendo risposte concrete e tempestive. "La puntuale erogazione da parte dei nostri uffici", afferma l’assessore regionale, "testimonia il nostro impegno nel costruire una società più inclusiva e solidale".

Oltre 18 milioni di euro sono stati impegnati dall'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di maggio 2025. "La puntuale erogazione da parte dei nostri uffici - dice.

