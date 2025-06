Politiche sociali dalla Regione oltre 18 milioni per persone con disabilità gravissima

La regione dimostra ancora una volta il suo impegno concreto nel garantire diritti e supporto alle persone con disabilità gravissima. Con oltre 18 milioni di euro impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, si rafforza il sostegno economico previsto per maggio 2025. Un investimento che evidenzia la priorità di un welfare inclusivo e attento alle esigenze più fragili della nostra comunità, assicurando loro un futuro più stabile e dignitoso.

Oltre 18 milioni di euro sono stati impegnati dall'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di maggio 2025. L'assessorato ha impegnato la somma di 18milioni e 630mila euro a.

Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell'Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone colpite da disabilità gravissima.

