Policlinico di Milano rivoluzione in pronto soccorso con un restyling da 8 milioni | ecco come sarà

Il Policlinico di Milano si prepara a una vera rivoluzione: il suo Pronto Soccorso si rifà il look con un investimento di 8 milioni di euro, di cui 6 provenienti dalla generosa filantropia della Fondazione Leonardo del Vecchio. Un restyling che trasformerà l’accoglienza e la qualità delle emergenze, garantendo servizi all’avanguardia per i cittadini milanesi e non solo. Scopriamo insieme come cambierà il volto di questa struttura fondamentale.

Restyling del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano. Milano – Il pronto soccorso generale del Policlinico di Milano cambia volto con un restyling da 8 milioni di euro, di cui 6 milioni stanziati dalla Fondazione Leonardo del Vecchio nell'ambito delle sue iniziative filantropiche a supporto della sanità pubblica. Lo annuncia la Fondazione Irccs di via Sforza, dove con l'aggiudicazione del bando e l'avvio del cantiere nel primo trimestre 2025 prende sempre più forma il progetto di ampliamento e riqualificazione del Ps dell'ospedale. Obiettivo: un pronto soccorso sempre più efficiente nel cuore della città, capace di rispondere in modo efficace ai nuovi e complessi bisogni di salute attraverso modelli di assistenza innovativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Policlinico di Milano, rivoluzione in pronto soccorso con un restyling da 8 milioni: ecco come sarà

