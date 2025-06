Polestar torna alla Mille Miglia Green 2025 con la ‘Collezione Mille’

Polestar torna alla Mille Miglia Green 2025 con la straordinaria collezione Mille8217, consolidando il suo impegno nell’innovazione sostenibile e nella passione per le auto elettriche. Dopo il trionfo dello scorso anno con l’equipaggio Magni-Ferruta, il brand svedese si prepara a conquistare nuovamente il cuore degli appassionati, portando in gara la sua gamma completa di hypercar e supercar elettriche. Un ritorno che promette emozioni e sfide all’insegna della sostenibilità e della performance.

(Adnkronos) – E' un ritorno 'dovuto', per difendere il titolo conquistato lo scorso anno con l'equipaggio tutto italiano Magni-Ferruta, quello di Polestar alla Mille Miglia Green, l’evento riservato ad auto Full Electric – incluse Hypercar e Supercar. Per l'occasione il brand svedese schiera in gara l’intera gamma dei suoi modelli e per celebrare questo viaggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

