Polestar e Volvo suonano come gli Abbey Road Studios Pronto aggiornamento software per Polestar 3 e XC90

Polestar e Volvo si preparano a riscrivere l’esperienza di guida con un tocco musicale unico, grazie a un imminente aggiornamento software via OTA. Non si tratta solo di miglioramenti tecnici, ma di un vero e proprio viaggio sensoriale, con l’impianto B&W che trasforma ogni viaggio in un concerto personalizzato. Pronti a scoprire come il suono degli Abbey Road Studios si sposa con la tecnologia di casa Volvo e Polestar? Leggi tutto per saperne di più.

