Polemiche per i lampioni stradali alla Giudecca L' assessore | Sono temporanei

Da qualche giorno, a Venezia, il dibattito sui nuovi lampioni alla Giudecca infiamma le discussioni locali e sui social. La sostituzione di alcuni tradizionali fanali con modelli più moderni ha sollevato opinioni contrastanti: tra critiche, ironie e riflessioni sul futuro dell’estetica veneziana. L’assessore rassicura che si tratta di installazioni temporanee, ma l’eco del confronto si fa sentire forte e chiaro. La vera domanda è: quale sarà il volto di Venezia tra tradizione e innovazione?

Da qualche giorno tiene banco alla Giudecca, e nei social veneziani, il tema di alcuni lampioni stradali comuni che stanno gradualmente prendendo il posto dei tradizionali lampioni ad un fanale. C'è chi critica, chi usa l'ironia, come il portale Venessia.com: «È partita la sostituzione degli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Polemiche per i lampioni stradali alla Giudecca. L'assessore: «Sono temporanei»

In questa notizia si parla di: lampioni - stradali - giudecca - polemiche

Polemiche per i lampioni stradali alla Giudecca. L'assessore: «Sono temporanei».

Polemiche per i lampioni stradali alla Giudecca. L'assessore: «Sono temporanei» - Dopo giorni di dubbi e un'interrogazione in consiglio comunale, arriva il chiarimento: «Sostituzione per lavori di restauro, poi i tradizionali torneranno al loro posto» ... Come scrive veneziatoday.it

Lampioni spenti, ancora polemiche. Il Pd: "Chi paga le bollette dell’energia elettrica?" - non si deve occupare di riparare le buche o di illuminare le strade, tanto, in caso di incidente, c’è l’assicurazione? lanazione.it scrive