Poker di nomi Napoli Manna scatenato | occhio al colpo a sorpresa

Il Napoli, fresco campione d’Italia, continua a sorprendere i tifosi con un mercato da vero scatenato. Il direttore sportivo Manna sta orchestrando mosse strategiche per rinforzare la squadra e sorprendere tutti con un colpo a sorpresa. Con una rosa già competitiva, gli azzurri puntano a mantenere il titolo e a conquistare la Champions League. De Laurentiis e Manna...

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi sul mercato. Il direttore sportivo Manna è pronto a far sognare i tifosi azzurri. Il Napoli è senza dubbio una delle squadre più attive in questa prima parte di calciomercato. Gli azzurri, freschi di vittoria dello Scudetto, si stanno muovendo con largo anticipo per dare a Conte una squadra pronta già per il ritiro estivo. Un titolo da difendere e una Champions League da affrontare. De Laurentiis e Manna sono al lavoro per continuare a far sognare i tifosi. (LaPresse) TvPlay.it Prima la conferma di Conte sulla panchina del Maradona, poi l’arrivo in sequenza del grande colpo De Bruyne e del rinforzo in difesa Marianucci. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Poker di nomi Napoli, Manna scatenato: occhio al colpo a sorpresa

In questa notizia si parla di: napoli - manna - poker - nomi

Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna - Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

Ma come fai a tifare per una squadra francese contro un'italiana.... Ecco uno dei motivi. #passionapoli #sscnapoli #seriea #championsleague #psginter Vai su Facebook

La lista dei ci piace in casa Napoli è nutrita, c'è un poker di nomi all'estero; Napoli, un mercato pazzesco: tutti i nomi sul taccuino di Manna e Conte; Anguissa è il Panini Player of the Match di Napoli-Verona.

CdM – Napoli, ecco i tre i nomi sul taccuino del d.s. Manna - Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul mercato del Napoli. Segnala iamnaples.it

Pagina 2 | Mercato Napoli, tutti i nomi degli esterni in corsa: Lookman, Chiesa e non solo… - Continua la caccia agli esterni d’attacco richiesti da Conte per incrementare il potenziale offensivo della squadra e il numero di reti ... Da corrieredellosport.it