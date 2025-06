Poeticà di contile | una residenza artistica e spirituale tra i monti dell’Appennino parmense

Immersa tra i suggestivi monti dell'Appennino parmense, PoetiCà di Contile si propone come un’oasi di pace e ispirazione. In un mondo che corre senza sosta, questa residenza artistica e spirituale offre un rifugio per creativi e menti inquietanti, riscoprendo il valore della connessione autentica con sé stessi e la natura. Un luogo dove l’arte si fonde con la spiritualità, dando vita a un’esperienza unica e rigenerante, pronta a cambiare il vostro modo di vedere il mondo.

Contile di Varsi (PR) – In un’epoca che accelera e disperde, PoetiCà di Contile nasce come risposta silenziosa, profonda e condivisa. Si tratta di una residenza artistica e rifugio spirituale, ospitata nell’antica canonica della Chiesa di San Leonardo, nel piccolo borgo montano di Contile, nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Poeticà di contile: una residenza artistica e spirituale tra i monti dell’Appennino parmense

In questa notizia si parla di: contile - poeticà - residenza - artistica

Poeticà di contile: una residenza artistica e spirituale tra i monti dell’Appennino parmense.