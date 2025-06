Pnrr l' Eurocamera chiede proroga 18 mesi per i progetti

L'Europarlamento fa un passo deciso: chiede una proroga di 18 mesi per i progetti del PNRR, spostando oltre il 2026 le scadenze cruciali. Con una maggioranza schiacciante e un richiamo al ruolo stabilizzatore del Recovery and Resilience Facility, si punta a garantire il completamento degli investimenti fondamentali. È una mossa strategica che potrebbe ridisegnare i tempi e le prospettive del rilancio economico europeo, lasciando aperte nuove opportunità di crescita e sviluppo.

L'Eurocamera chiede di prolungare oltre il 2026 il Next Generation Eu per i progetti del Pnrr prossimi al completamento per garantire il completamento degli investimenti chiave. In una risoluzione non legislativa adottata mercoledì con 421 voti favorevoli, 180 contrari e 55 astensioni, il Parlamento europeo ha sottolineato l'effetto stabilizzatore del dispositivo Recovery and Resilience Facility.

