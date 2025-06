Plastino | Marotta impreparato? Difficile! Scelta Chivu oculata!

L'Inter, sotto la guida di Giuseppe Marotta, si ritrova al centro di una discussione infuocata: era davvero impreparata all’addio di Simone Inzaghi? Mentre molti commentatori e tifosi criticano la gestione e le scelte oculate del club, Michele Plastino si confronta con un punto di vista differente, evidenziando la complessità delle decisioni e le difficoltà nel trovare una soluzione adeguata. La vera sfida ora è scegliere la strada migliore per il futuro nerazzurro.

L'Inter, nella persona di Giuseppe Marotta, secondo molti addetti ai lavori si è fatta trovare impreparata con Simone Inzaghi. Michele Plastino invece ha tutta un'altra considerazione del presidente dell'Inter. CONTROCORRENTE – L' Inter, secondo molti che lavorano nella stampa, ma anche secondo molti tifosi, sembra sia stata colta di sorpresa dall'addio di Simone Inzaghi. Giuseppe Marotta effettivamente non pensava che il ciclo dell'allenatore piacentino fosse finito. Michele Plastino, a RadioSportiva, esprime la sua opinione al riguardo: « Secondo me Marotta non si è fatto trovare impreparato, almeno non credo.