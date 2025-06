Plane 2 | Data di uscita notizie e tutto quello che c’è da sapere!

Dopo il grande successo del film “Plane” nel 2023, con Gerard Butler e Mike Colter, si accendono le aspettative per un franchise che promette emozioni intense e adrenalina pura. Con un incasso di 74,5 milioni di dollari e un pubblico entusiasta, il thriller d’azione ha conquistato il cuore degli spettatori e delle piattaforme streaming. Ora, l’attesa cresce: cosa riserva il futuro di questa avventura ad alta quota? Scopriamolo insieme!

Il thriller d'azione del 2023 "Plane", con protagonisti Gerard Butler e Mike Colter, ha riscosso un notevole successo, incassando 74,5 milioni di dollari a fronte di un budget di 25 milioni di dollari. Questo risultato, unito all'apprezzamento del pubblico per la sua azione "senza fronzoli", ha rapidamente aperto la strada a nuove avventure nel suo universo narrativo. Dopo il successo cinematografico e sulle piattaforme di streaming, l'idea di un sequel, o meglio, di uno spin-off, ha iniziato a prendere forma, promettendo di espandere questo inaspettato franchise. Ship: Il sequelspin-off di Plane si concentra su Louis Gaspare.

