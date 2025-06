Più telecamere e illuminazione in Cittadella contro furti spaccio e degrado

Nella suggestiva cornice della Sala Civica Bizzozero, si è svolta l’ottava tappa del tour nei quartieri di Pietro Vignali, con un focus su pi249, il sistema integrato di telecamere e illuminazione in Cittadella. Obiettivo: contrastare furti, spaccio e degrado, rendendo il quartiere più sicuro e vivibile. Un momento di ascolto e confronto tra residenti, commercianti e amministratori, volto a costruire insieme un futuro più sereno e protetto.

Nella Sala Civica Bizzozero, si è svolta l'ottava tappa del tour nei quartieri di Pietro Vignali, che ha incontrato numerosi residenti e commercianti del quartiere Cittadella per raccogliere esigenze, criticità e proposte per il futuro della zona. Accanto a Vignali, sono intervenuti Devid.

