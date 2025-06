Più tasse su energia e benzina e una stangata su tabacco e sigarette elettroniche per rimpolpare il bilancio Ue | le ipotesi

L'Unione Europea si prepara a nuove sfide finanziarie con ipotesi che vanno da tasse su energia e benzina a pesanti imposte su tabacco e sigarette elettroniche, nel tentativo di rafforzare il bilancio comune. Con il settennato 2028-2034 alle porte, la Commissione cerca di colmare un gap di oltre 30 miliardi all’anno, valutando diverse opzioni fiscali. Ma quali saranno le scelte concrete che plasmeranno il futuro economico dell’UE?

Dietro c’è la necessità di rimpolpare i conti del bilancio comune della Ue per il settennato 2028-2034, quando bisognerà fare i conti con l’esplosione degli interessi sui titoli emessi per finanziare il Recovery fundm La Commissione, a caccia di nuove risorse proprie per almeno 30 miliardi l’anno, studia varie opzioni: una tassa sul digitale, una sui visti per turisti finora esenti, una sugar&salt tax sui cibi lavorati, un prelievo sui pacchi extra-Ue e una decisa stretta sul tabacco. Non solo: a rimpinguare le casse potrebbe contribuire anche il discusso Ets2, nuovo sistema per ridurre le emissioni che dal 2027 colpirà direttamente anche carburanti per auto private e riscaldamento domestico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it