Più attenzione al verde L’incuria può essere un pericolo per tutti

La sicurezza del nostro patrimonio verde non può essere trascurata. La mancata cura e potatura degli alberi, soprattutto in un periodo di eventi atmosferici sempre più intensi, rappresenta un rischio reale per cittadini e proprietà. Alessandro Marcolini del PD si impegna a chiedere chiarimenti sul controllo delle chiome di viale Indipendenza, affinché la tutela ambientale e la sicurezza pubblica siano sempre priorità. È il momento di agire con responsabilità.

"La cura del verde va sollecitata. La mancata potatura degli alberi alti e a folta chioma è pericolosa, soprattutto ora che gli eventi atmosferici non sono più un’eccezionalità". Alessandro Marcolini, consigliere del Partito democratico, presenterà un’interrogazione rispetto al controllo delle chiome degli alberi di viale Indipendenza. "Se i controlli sono stati fatti, non sono stati effettuati con la dovuta e necessaria perizia - riferisce Marcolini - soprattutto in seguito all’episodio precedente, ad ottobre". Con i temporali e il forte vento dei giorni scorsi, proprio in viale Indipendenza, arteria cittadina molto trafficata, quartiere popolato e ricco di attività, un alto albero è rovinato in strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Più attenzione al verde. L’incuria può essere un pericolo per tutti"

