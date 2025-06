Pitti Wp Lavori in Corso aggiorna la propria storia

WP Lavori in corso si distingue a Pitti Uomo, portando il suo patrimonio di marchi iconici come Barbour, Baracuta, Universal Overall e Bidi Beggis, insieme a Filson e Filson Donna. Una vetrina che celebra l'eccellenza dello stile e della tradizione, aggiornandosi con novità che arricchiscono la propria storia. Il risultato è un mix affascinante di heritage e innovazione, confermando il ruolo di WP come protagonista nel panorama fashion. E questa esperienza promette di continuare a sorprendere, consolidando la propria identità e proiettandola verso nuovi orizzonti.

Firenze, 18 giu. (askanews) - Wp Lavori in corso è presente a Pitti Uomo con i suoi marchi iconici accomunati da un rapporto vitale col proprio mondo heritage. "Qua viene rappresentato al massimo il nostro mondo da Barbour o Baracuta. Abbiamo anche delle novità che stiamo portando avanti da poche stagioni come Universal Overall o il nostro marchio di Camiceria Bidi Beggis. Ci sono anche Filson e Filson Donna e quindi sì, siamo perfettamente rappresentati nel nostro universo", spiega Gaia Vitolo Direttore Creativo WP Store. Il Dna di Wp attraversa tutta la sua storia sin dagli albori: "Sono tutti marchi storici che hanno un'identità . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pitti, Wp Lavori in Corso aggiorna la propria storia

