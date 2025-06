Pitti Uomo US Polo Assn celebra i 135 anni del brand

Firenze si anima di stile e storia con un evento che celebra l’eleganza senza tempo: i 135 anni di Us Polo Assn, un marchio iconico che si fonde con la vibrante atmosfera di Pitti Uomo. Un incontro di tradizione e innovazione che sottolinea l’importanza di questa fiera a livello mondiale. È un onore per Firenze ospitare questa celebrazione, riaffermando il suo ruolo come crocevia del fashion internazionale. La loro presenza conferma l’importanza di questa manifestazione nel panorama globale.

Firenze, 18 giu. (askanews) - I 135 anni di storia di Us Polo Assn e Pitti Uomo "si incrociano alla perfezione. Così ha voluto il presidente Michael Prince, presidente della USPA Global: ha voluto festeggiare i 135 anni del brand a Firenze durante la settimana di Pitti. Questo a conferma di quella che è la percezione di questa fiera a livello globale. Quindi siamo molto contenti di ospitarlo noi e di essere coinvolti in prima persona", spiega Lorenzo Nencini, CEO di Incom. Cosa significa born to play? "Questa frase l'ha creata un content artist molto giovane, ma già molto conosciuto, si chiama Pietro Terzini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pitti Uomo, U.S. Polo Assn celebra i 135 anni del brand

IBELIV celebrerà 10 anni di etno-chic sostenibile con la nuova linea LIFESTYLE presente al Pitti Uomo 108. - Celebrare 10 anni di etnochic sostenibile: Ibiviv presenta la nuova linea lifestyle al Pitti Uomo 108.

#StylePreview In anteprima la cover del numero di giugno di Style Magazine Italia, da MERCOLEDI in edicola con il Corriere della Sera e da martedì eccezionalmente in anteprima per Pitti Uomo 108. In copertina l'attore italiano Gianmarco Franchini in abiti H Vai su Facebook

Pitti immagine uomo 108 a Firenze: tutti i brand e la moda della prossima primavera/estate - Da oggi sino al 20 alla Fortezza da Basso di Firenze, Pitti immagine uomo 108: 730 brand (43% esteri) e la moda della prossima Primavera/Estate divisa per sezioni: Fantastic Classic, Futuro Maschile, ... gazzetta.it scrive