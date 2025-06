Pitti Uomo speranza negli stand Le aziende vogliono ripartire | Credito d’imposta via i limiti La kermesse alla Fortezza da Basso fino a venerdì | partenza positiva con tanti clienti Export della moda a -6,9% nei primi due mesi del 2025 Aiutiamo i giovani a fare impresa

Pitti Uomo si apre con speranza e determinazione, tra stand pieni di entusiasmo e segnali di ripresa. Le aziende credono nel futuro, puntando su credito d’imposta e senza limiti, mentre la kermesse alla Fortezza da Basso testimonia la forza della moda italiana. Nonostante le sfide globali, il settore dimostra resilienza e responsabilità , confermando il suo ruolo di leadership internazionale. È il momento di risollevare un comparto cruciale per l’Italia, e questa edizione ne è la prova concreta.

Venti di guerra, eppure la moda non molla. Anzi, è il momento della responsabilità e del coraggio per risollevare uno dei settori più in crisi del nostro Paese. La 108ª edizione di Pitti Uomo alla Fortezza da Basso (fino a venerdì) si è aperta nel segno della determinazione e con alcuni segnali positivi, che confermano il ruolo di leadership della corazzata Pitti Immagine nel panorama internazionale. Clienti negli stand, tanta gente e voglia di ripartire nonostante le drammatiche difficoltà geopolitiche. Sono oltre 740 i brand presenti al salone con le proposte di moda maschile per la primavera-estate 2026, di cui ben il 45% dall’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pitti Uomo, speranza negli stand. Le aziende vogliono ripartire: "Credito d’imposta, via i limiti". La kermesse alla Fortezza da Basso fino a venerdì: partenza positiva con tanti clienti. Export della moda a -6,9% nei primi due mesi del 2025. "Aiutiamo i giovani a fare impresa"

