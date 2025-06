Pitti Uomo l' archivio di Valsport si fa contemporaneo

L'iconico archivio di Valsport si trasforma nel cuore pulsante di Pitti Uomo, portando stile e storicità nel presente. La nuova collezione include la calzatura Tournament, rivisitata per l’estate, e una sezione dedicata alle scarpe femminili degli anni '70 e '80, reinterpretate in chiave contemporanea. Un racconto di passato e futuro che affascina e ispira, dimostrando come il patrimonio possa diventare innovazione. Queste due scarpe rappresentano un ponte tra passioni e tendenze attuali, aprendo nuove strade nel mondo della moda.

Firenze, 18 giu. (askanews) - "Quest'anno presentiamo a Pitti Uomo delle calzature storiche di Valsport: la Tournament completamente sfoderata, quindi un modello più estivo. In più, abbiamo creato una sezione del nostro campionario che si chiamerà Archivio, dove proponiamo delle calzature femminili riprese da quello che è l'archivio Valsport degli anni '70 e '80". Così Siro Toniolo, presidente di Rewind Valsport. "Queste due scarpe -aggiunge Toniolo- si chiamano Epica e Mitica: sono due calzature, appunto, che vengono proposte al femminile proprio perché saranno molto flat, molto leggere, con dei materiali altamente qualitativi come la nappa, nappe molto pregiate e molto sottili, proprio per la stagione estiva" "Attingiamo molto spesso all'archivio di Valsport, soprattutto per i modelli che vengono riproposti e reinterpretati con materiali sicuramente più performanti e più contemporanei rispetto a quelli utilizzati in precedenza" "Per quanto riguarda il mercato, possiamo dire che il 2024, rispetto al 2023, si è chiuso con un segno positivo: +8%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pitti Uomo, l'archivio di Valsport si fa contemporaneo

In questa notizia si parla di: valsport - archivio - pitti - uomo

Pitti Uomo, l'archivio di Valsport si fa contemporaneo; Pitti Uomo, l'espansione retail di Bikkembergs nel mondo | .it; Pitti Uomo, U.S. Polo Assn celebra i 135 anni del brand | .it.

Pitti Uomo, l'archivio di Valsport si fa contemporaneo - "Quest'anno presentiamo a Pitti Uomo delle calzature storiche di Valsport: la Tournament completamente sfoderata, quindi u ... Riporta msn.com

Pitti Uomo, l'espansione retail di Bikkembergs nel mondo - 'Noi consideriamo Pitti una piattaforma molto importante, quindi siamo sempre presenti, ormai da alcune stagioni. Si legge su msn.com