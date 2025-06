Pitti Uomo Herno va incontro a ogni desiderio del consumatore

Benvenuti nel cuore pulsante di Pitti Uomo, dove Herno si distingue per la sua capacità di soddisfare ogni desiderio del consumatore. Tra lusso, funzionalità e innovazione, l’azienda presenta collezioni che spaziano dalla tradizione alla modernità, includendo capi speciali per ogni occasione. Un’esperienza che unisce stile e praticità, in perfetta sintonia con lo spirito di Firenze. Scopri come Herno trasforma le tendenze in realtà, rendendo ogni visita un viaggio tra eccellenza e innovazione.

Firenze, 18 giu. (askanews) - "Ogni stand, ogni area espositiva ha una funzione, un valore. C'è la parte più più lusso ed eccellenza, la parte più funzionale, una parte addirittura dedicata ai viaggi, travel. Abbiamo fatto dei capi speciali per per la bicicletta, ma una bicicletta urbana, così nello spirito di di questo di questo Pitti, la parte più, di tradizione chiamata Origin". Così Claudio Marenzi, presidente di Herno, ci guida nello stand di Pitti Uomo 108. "Questo perché - aggiunge Marenzi - ormai siamo un'azienda che ha una parte del suo business fatto direttamente con i propri consumatori.

