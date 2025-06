Pitti Uomo due ruote che passione | ecco lo stand dedicato alla bicicletta VIDEO

Benvenuti a Pitti Uomo 108, dove la passione per le due ruote si trasforma in stile e innovazione. L'evento dedicato alla bicicletta, protagonista anche lo scorso anno, ha conquistato la Fortezza da Basso creando un'atmosfera unica di design e sostenibilità. Scoprite con noi uno stand ricco di idee, tendenze e passione, perché in questa fiera ogni pedalata diventa un passo verso il futuro della moda e dell'ecosostenibilità.

Due ruote che passione. Il tema dei saloni estivi di Pitti Uomo 108 è la bicicletta che già lo scorso anno era riuscita a entrare in fiera con un evento appositamente dedicato. Durante la quattro giorni dedicata alla moda maschile italiana la Fortezza da Basso è diventata un vero e proprio.

