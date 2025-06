Pitti immagine uomo 108 a Firenze | tutti i brand e la moda della prossima primavera estate

Dal 20 al 22 giugno, Firenze si trasforma nell’epicentro della moda maschile con Pitti Immagine Uomo 108. Alla Fortezza da Basso, oltre 730 brand, tra cui il 43% internazionale, presenteranno le tendenze della prossima primavera-estate suddivise in sezioni innovative come Fantastic Classic e Futuro Maschile. Quest’anno, il tema centrale sarà Pitti Bikes, annunciando un’edizione all’insegna di stile e sostenibilità. Scopri le anticipazioni di una moda che guarda al futuro con entusiasmo e creatività.

