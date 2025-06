Pitone choc il rettile di tre metri fugge da casa | Una ‘lista nera’ per arginare il fenomeno

Una vicenda che ha catturato l’attenzione di Cento: un pitone di tre metri, fuggito improvvisamente dalla sua casa, ha messo in allerta i residenti e le autorità. La fuga, avvolta nel mistero, si è conclusa felice grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, che hanno rintracciato il rettile e lo hanno restituito al suo legittimo proprietario. Una storia che dimostra come, anche nelle situazioni più insolite, la collaborazione possa fare la differenza...

Cento (Ferrara), 18 giugno 2025 – La recente fuga di un pitone moluro dalla sua abitazione a Cento, in provincia di Ferrara, si è conclusa con il ritrovamento del rettile da parte dei carabinieri della Compagnia di Cento e la restituzione presso l’abitazione dove è detenuto da 7 anni. Una insolita "evasione" è terminata grazie all’intervento dei Carabinieri. Domenica sera, infatti, un pitone di tre metri per circa venti. Nonostante l’assenza di conseguenze tragiche che avrebbero potuto verificarsi, la vicenda ha focalizzato all’attenzione pubblica il tema della detenzione di animali esotici nelle case private, una pratica sempre più diffusa, che tuttavia comporta seri rischi sia per la sicurezza pubblica che per l’incolumità degli animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it